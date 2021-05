Bielorussia: Lukashenko denunciato in Germania per torture (Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura federale di Karlsruhe ha aperto un'inchiesta su Alexander Lukashenko, per i casi di tortura ed eccesso di violenza avvenuti dopo le elezioni in Bielorussia. Il dittatore bielorusso è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) La procura federale di Karlsruhe ha aperto un'inchiesta su Alexander, per i casi di tortura ed eccesso di violenza avvenuti dopo le elezioni in. Il dittatore bielorusso è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Lukashenko Bielorussia: Lukashenko denunciato in Germania per torture La procura federale di Karlsruhe ha aperto un'inchiesta su Alexander Lukashenko, per i casi di tortura ed eccesso di violenza avvenuti dopo le elezioni in Bielorussia. Il dittatore bielorusso è stato denunciato da quattro avvocati tedeschi, scrive la Dpa: "I nostri ...

Bielorussia: gruppo di avvocati tedeschi denuncia Lukashenko per crimini contro umanità Berlino, 05 mag 09:49 - Un gruppo di avvocati tedeschi ha denunciato alla Procura generale federale il leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, per...

Europei in Bielorussia, diritti civili e boicottaggio: la risposta UEC alla BSSF Boicottaggio degli Europei su pista in programma quest’anno a Minsk: lo scorso 26 marzo l’UEC ha risposto alla Belarusian Sport Solidarity Foundation spiegando perché intende confermare la manifestazi ...

