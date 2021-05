Biden fissa obiettivo: 70% di vaccinati entro 4 luglio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente Joe Biden fissa l’obiettivo di somministrare almeno una dose di vaccino contro il coronavirus al 70% degli adulti statunitensi entro il 4 luglio. Intanto molti Stati si apprestano ad allentare le restrizioni. New York, Connecticut e New Jersey hanno annunciato congiuntamente che avrebbero revocato la maggior parte dei limiti di capacità delle imprese Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente Joel’di somministrare almeno una dose di vaccino contro il coronavirus al 70% degli adulti statunitensiil 4. Intanto molti Stati si apprestano ad allentare le restrizioni. New York, Connecticut e New Jersey hanno annunciato congiuntamente che avrebbero revocato la maggior parte dei limiti di capacità delle imprese

