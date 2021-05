Berrettini agli ottavi | battuto Fognini a Madrid

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Non c'è stata storia nel tanto atteso derby italiano tra Matteoe Fabio, secondo turno del Masters 1000 di. Come è finito il derby tracon? Il tennista romano ha trionfato 6-3 6-4 in un'ora e 22 minuti e per farlo ha avuto bisogno di un solo break per set, entrambi presi in apertura, senza mai concedere occasioni sul suo servizio e addirittura lasciando cheraggiungesse i vantaggi una sola volta. Questa vittoria gli consente di raggiungere glidi finale, dove sfiderà uno tra Federico Delbonis e Albert Ramos-Viñolas.