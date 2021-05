Benevento | lavoro per 157 percettori del Reddito di cittadinanza Mastella | Nessuno come noi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Siamo la prima città d’Italia che utilizzerà, in maniera massiccia, ideldi, in tutto 157, che lavoreranno nelle varie strutture comunali. Dalla cultura ai rifiuti, dai servizi demografici a quelli sociali”. Ad annunciarlo è il sindaco di, Clemente. “A Roma e Napoli ne utilizzano 34. Torino, Palermo, Firenze, Venezia,. Nonostante la burocrazia allontani le disponibilità, siamo riusciti dove altri non si sono impegnati, recuperando, a dignità civica, quanti tra idelvogliono essere partecipi, in solidarietà, con la propria comunità”, conclude Lo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Max_Mogavero : #Benevento, alla ripresa riposo precauzionale per Iago Falque. Lavoro differenziato per Tuia e Letizia, mentre anch… - NTR24 : Benevento, Mastella: “Al lavoro 157 percettori del Reddito di Cittadinanza” - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ?????Primo allenamento settimanale dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pioli. Lavoro atletico e di riattivazione mus… - geppetto23 : RT @la_rossonera: ?????Primo allenamento settimanale dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pioli. Lavoro atletico e di riattivazione mus… - la_rossonera : ?????Primo allenamento settimanale dopo il giorno di riposo concesso ieri da Pioli. Lavoro atletico e di riattivazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento lavoro

Il Denaro

... ' Conte ha fatto un gran, bravo Antonio. Mi auguro che l'Inter possa ancora andare avanti ... Juve - Milan per la lotta Champions e- Cagliari per la lotta salvezza. Possono essere .... Sarà il commissario di polizia Gaetano Rizza, in servizio presso la Scientifica della ... Questa mattina la Corte di assise gli ha affidato l'incarico di unche dovrà comparare i ..."Siamo la prima città d'Italia che utilizzerà, in maniera massiccia, i percettori del Reddito di cittadinanza, 157, che lavoreranno nelle varie strutture ...Nella mattinata odierna, presso la residenza municipale di palazzo San Francesco, è stata sottoscritta, in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 57/21, la Convenzione tra il Comune di Sant’A ...