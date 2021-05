'Benedetta', il trailer del film di Paul Verhoeven (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il successo del film 'Elle', presentato in anteprima al Festival di Cannes 2016, il regista e sceneggiatore Paul Verhoeven ha deciso di tornare sulla Croisette con il suo nuovo lavoro: si ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo il successo del'Elle', presentato in anteprima al Festival di Cannes 2016, il regista e sceneggiatoreha deciso di tornare sulla Croisette con il suo nuovo lavoro: si ...

3cinematographe : #Benedetta trailer: Paul Verhoeven torna sulle scene con una storia lesbo - cinefilosit : #Benedetta: trailer del nuovo film di Paul Verhoeven #ILoveCinefilos - kyunchan24 : Benedetta – Official Trailer - festival_cinema : RT @BlogSeason: #PatheFilms ha svelato il #trailer dell'atteso film di #PaulVerhoeven #Benedetta per #Cannes2021: in un convento della Tosc… - moviestruckers : #Benedetta: trailer ufficiale del nuovo film di #PaulVerhoeven -