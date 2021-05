Bebe Vio insegna ad un bambino come usare la protesi mioelettrica. VIDEO (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori". Scrive così, nel post sul suo profilo Twitter, Bebe Vio, la campionessa di scherma, mentre insegna come usare una protesi mioelettrica ad un bambino. L’atleta ha condiviso il filmato e ha commentato emozionata quest'esperienza. Le protesi mioelettriche sono controllate da impulsi che vengono generati dalla contrazione muscolare e possono sostituire la funzionalità dell'arto mancante. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori". Scrive così, nel post sul suo profilo Twitter,Vio, la campionessa di scherma, mentreunaad un. L’atleta ha condiviso il filmato e ha commentato emozionata quest'esperienza. Lemioelettriche sono controllate da impulsi che vengono generati dalla contrazione muscolare e possono sostituire la funzionalità dell'arto mancante.

SkyTG24 : #BebeVio insegna ad un bambino come usare la protesi mioelettrica. Il video ?? - statodelsud : Bebe Vio insegna ad un bambino come usare la protesi mioelettrica. VIDEO - Pino__Merola : Bebe Vio insegna ad un bambino come usare la protesi mioelettrica. VIDEO - Herbert403 : ?? Bebe Vio insegna a un bambino come usare la protesi mioelettrica: “Mi rivedo nei suoi occhi e nei suoi gesti” –… - Mirko79045720 : RT @SkyTG24: #BebeVio insegna ad un bambino come usare la protesi mioelettrica. Il video ?? -