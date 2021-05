Beautiful, che fine ha fatto Ronn Moss? | Il primo Ridge Forrester (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ridge Forrester di Beautiful rimarrà per sempre legato all’immagine di Ronn Moss artista americano che lo ha interpretato per primo. Beautiful, che fine ha fatto Ronn Moss?Uno dei personaggi più importanti della soap opera americana è stato protagonista di quello che si chiama recasting. Dopo diverso tempo infatti l’abbiamo visto sostituito da un altro attore per via di decisioni legate direttamente alla serie. La prima apparizione risale al 23 marzo del 1987 quando gli prestò appunto il volto Ronn, sarebbe rimasto in quel ruolo fino al 2012 per ben 6407 puntate se si esclude il breve periodo di Lane Davies nel 1992. LEGGI ANCHE >>> La grande rivincita ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021)dirimarrà per sempre legato all’immagine diartista americano che lo ha interpretato per, cheha?Uno dei personaggi più importanti della soap opera americana è stato protagonista di quello che si chiama recasting. Dopo diverso tempo infatti l’abbiamo visto sostituito da un altro attore per via di decisioni legate direttamente alla serie. La prima apparizione risale al 23 marzo del 1987 quando gli prestò appunto il volto, sarebbe rimasto in quel ruolo fino al 2012 per ben 6407 puntate se si esclude il breve periodo di Lane Davies nel 1992. LEGGI ANCHE >>> La grande rivincita ...

nathsphobia : a caso sapete la frase 'the moon is beautiful isn't it? the moon was always beautiful' ecco io ho matchato questa f… - _LizSpier : 85. Beautiful Cretures (rewatch) Il modo in cui voglio bene ad Ethan???? che voglia di rileggere tutti i libri - 4gSZ0BIIXkRvU2D : @_onlyangell Young and beautiful e hate me to the moon. Le prime due lette sono sempre state le migliori! E anche kiwi che fa spaccare ???? - DAMNAGVST : è un landscape fatto sulla musica che ascolto, this is so beautiful omg - TwBeautiful : Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Zoe crede che Quinn la stia ignorando, Carter e Quinn rifanno sesso, Liam ent… -