Beatrice Arnera, il fidanzato è un famoso attore italiano | La foto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tornano questa sera i coniugi Borghi di Buongiorno, mamma! e nel cast c’è anche la bravissima Beatrice Arnera: Sapete chi è il fidanzato? Chi è il fidanzato di Beatrice Arnera? (Instagram)La bravissima attrice italiana Beatrice Arnera torna questa sera ad indossare i panni dell’infermiera Agata. In prima serata su Canale 5 ci aspettano due entusiasmanti puntate di Buongiorno, mamma! la miniserie con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Le due puntate di questa sera, che si intitolano Buongiorno padre e Per chi batte il cuore, si concentreranno soprattutto sulla gravidanza di Sole e sulle sue decisioni per il futuro. Beatrice Arnera interpreta Agata, l’infermiera che sempre più sta ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tornano questa sera i coniugi Borghi di Buongiorno, mamma! e nel cast c’è anche la bravissima: Sapete chi è il? Chi è ildi? (Instagram)La bravissima attrice italianatorna questa sera ad indossare i panni dell’infermiera Agata. In prima serata su Canale 5 ci aspettano due entusiasmanti puntate di Buongiorno, mamma! la miniserie con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Le due puntate di questa sera, che si intitolano Buongiorno padre e Per chi batte il cuore, si concentreranno soprattutto sulla gravidanza di Sole e sulle sue decisioni per il futuro.interpreta Agata, l’infermiera che sempre più sta ...

