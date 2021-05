Beach volley, al via seconda fase Cev Continental Cup: obiettivo Olimpiadi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prenderà il via domani la seconda fase della CEV Continental Cup di Beach volley, manifestazione che darà la possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Tokyo. La prima fase della manifestazione si è giocata tra maggio e giugno 2019; mentre la seconda, originariamente programmata lo scorso anno e rimandata a causa della pandemia legata al Covid-19, comincerà domani per poi concludersi domenica 9 maggio. Il torneo che vedrà la partecipazione anche delle coppie azzurre si svolgerà in tre località: Izmir (Turchia), Madrid (Spagna) e Baden (Austria). Ciascuno dei tre tornei sarà composto da 8 squadre, le quali verranno divise in due pool da 4. Le formazioni che vinceranno il proprio girone si qualificheranno direttamente alle semifinali, mentre la 2a e la 3a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Prenderà il via domani ladella CEVCup di, manifestazione che darà la possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici di Tokyo. La primadella manifestazione si è giocata tra maggio e giugno 2019; mentre la, originariamente programmata lo scorso anno e rimandata a causa della pandemia legata al Covid-19, comincerà domani per poi concludersi domenica 9 maggio. Il torneo che vedrà la partecipazione anche delle coppie azzurre si svolgerà in tre località: Izmir (Turchia), Madrid (Spagna) e Baden (Austria). Ciascuno dei tre tornei sarà composto da 8 squadre, le quali verranno divise in due pool da 4. Le formazioni che vinceranno il proprio girone si qualificheranno direttamente alle semifinali, mentre la 2a e la 3a ...

