BCE | Lane | “Inflazione si indebolirà di nuovo all’inizio del prossimo anno”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Il capo economista della BCE, Philip, non crede che un aumento duraturo dell’possa danneggiare i Paesi dell’eurozona nelfuturo. Suoi recenti rialzi, “è molto importante differenziare il breve termine dal medio termine. Molta dell’di quest’è dovuta al dipanarsi dell’negativa dello scorso. Sididel. E sull’orizzonte 2023 prevediamo solo un 1,4%”. Lo ha ha affermato intervenendo ad un webinar dello Official Monetary and Financial Institutions Forum, un think tank indipendente che si occupa di banche centrali. Secondo, inoltre, i problemi sulle forniture ...

Ultime Notizie dalla rete : BCE Lane

Borsa Italiana

Il capo economista della, Philip, non crede che un aumento duraturo dell'inflazione possa danneggiare i Paesi dell'eurozona nel prossimo futuro. Suoi recenti rialzi, "è molto importante differenziare il breve termine ...Lo ha affermato il capo economista della, Philip, intervenendo ad un webminar sulla revisione strategica dell'istituzione organizzato dallo Official Monetary and Financial Institutions Forum,...(Teleborsa) - Il capo economista della BCE, Philip Lane, non crede che un aumento duraturo dell'inflazione possa danneggiare i Paesi dell'eurozona nel prossimo futuro. Suoi recenti rialzi, è ...Immediata riscossa dei mercati dopo gli sbandamenti di ieri a seguito dell'avvertimento, poi corretto, della Yellen sui tassi: Borse tutte in rialzo, spinta dall'aumento record del prezzo del petrolio ...