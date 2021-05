Bayern Monaco, Nagelsmann vuole Hakimi: ecco quanto vuole l’Inter (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo il quotidiano inglese Express l’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann. avrebbe le idee chiare in merito al calciomercato. Tra i giocatori richiesti ci sarebbe l’esterno dell’Inter Achraf Hakimi. Il marocchino ha richiesta anche dall’Inghilterra, in fattispecie dall’Arsenal: i Gunners sono alla ricerca di un sostituto per Hector Ballerin, in lista di partenza e accostato, sottolinea il giornale inglese, a Barcellona, PSG e Juventus. Secondo la stampa tedesca l’Inter valuta il cartellino dell’ex Real e Borussia Dortmund almeno 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro), una cifra troppo alta per i londinesi: ma non è detto che lo sia anche per i bavaresi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Secondo il quotidiano inglese Express l’allenatore del, Julian. avrebbe le idee chiare in merito al calciomercato. Tra i giocatori richiesti ci sarebbe l’esterno delAchraf. Il marocchino ha richiesta anche dall’Inghilterra, in fattispecie dall’Arsenal: i Gunners sono alla ricerca di un sostituto per Hector Ballerin, in lista di partenza e accostato, sottolinea il giornale inglese, a Barcellona, PSG e Juventus. Secondo la stampa tedescavaluta il cartellino dell’ex Real e Borussia Dortmund almeno 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro), una cifra troppo alta per i londinesi: ma non è detto che lo sia anche per i bavaresi. SportFace.

