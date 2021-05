“Basta a sprechi e inciuci!” Due storie che parlano di furbetti della politica (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Salvatore Cincotta. Quello che ho visto ieri sera in televisione ha dell’incredibile.Nella trasmissione “Fuori dal Coro” a prescindere dalle simpatie o antipatie che ognuno di noi può nutrire nei confronti di Giordano e della sua trasmissione, hanno fatto vedere due servizi che mettono in risalto gli sprechi e gli inciuci di alcuni amministratori locali. Il Primo riguardava Augusta in provincia di Siracusa, l’inquinamento prodotto dalle fogne che scaricavano a mare e del depuratore. Ancora oggi, nel 2021, in questo paese scaricano le acque fognarie nel mare. Pur avendo realizzato oltre 20 anni fa un depurato, non lo hanno mai attivato e pure abbandonato.È stato rifinanziato con 60 milioni di euro, sono stati nominati da sei anni a questa parte, dei commissari e dei sub commissari che hanno percepito regolarmente in tutti questi anni i loro ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Salvatore Cincotta. Quello che ho visto ieri sera in televisione ha dell’incredibile.Nella trasmissione “Fuori dal Coro” a prescindere dalle simpatie o antipatie che ognuno di noi può nutrire nei confronti di Giordano esua trasmissione, hanno fatto vedere due servizi che mettono in risalto glie gli inciuci di alcuni amministratori locali. Il Primo riguardava Augusta in provincia di Siracusa, l’inquinamento prodotto dalle fogne che scaricavano a mare e del depuratore. Ancora oggi, nel 2021, in questo paese scaricano le acque fognarie nel mare. Pur avendo realizzato oltre 20 anni fa un depurato, non lo hanno mai attivato e pure abbandonato.È stato rifinanziato con 60 milioni di euro, sono stati nominati da sei anni a questa parte, dei commissari e dei sub commissari che hanno percepito regolarmente in tutti questi anni i loro ...

