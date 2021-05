Basket femminile: Venezia-Schio, la finale che la Serie A1 aspettava da anni è pronta al via (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da una parte c’è l’undicesima apparizione consecutiva nella Serie finale, dall’altra una seconda volta, che arriva dopo 12 anni. E c’è uno strano filo rosso che lega l’Umana Reyer Venezia e il Famila Wuber Schio in questo discorso: le orogranata giocarono l’ultima finale in cui le orange non c’erano, quella persa contro Taranto dopo una rovente gara-4. Il tempo è cambiato rispetto ad allora, ma una giocatrice no: Giorgia Sottana, che al tempo vestiva la maglia di Venezia, sarebbe poi ulteriormente diventata una stella a Taranto e avrebbe poi intrapreso il lungo percorso con Schio, ripreso poi quest’anno dopo tre stagioni di peregrinare tra Francia e Spagna. Ma non è l’unica storia incrociata tra i due fronti, la sua: sul fronte Famila giocano da ex ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da una parte c’è l’undicesima apparizione consecutiva nella, dall’altra una seconda volta, che arriva dopo 12. E c’è uno strano filo rosso che lega l’Umana Reyere il Famila Wuberin questo discorso: le orogranata giocarono l’ultimain cui le orange non c’erano, quella persa contro Taranto dopo una rovente gara-4. Il tempo è cambiato rispetto ad allora, ma una giocatrice no: Giorgia Sottana, che al tempo vestiva la maglia di, sarebbe poi ulteriormente diventata una stella a Taranto e avrebbe poi intrapreso il lungo percorso con, ripreso poi quest’anno dopo tre stagioni di peregrinare tra Francia e Spagna. Ma non è l’unica storia incrociata tra i due fronti, la sua: sul fronte Famila giocano da ex ...

