Basket, Champions League 2021: Saragozza e Pinar in semifinale, battute Novgorod e Nymburk

Nella serata odierna si sono disputati i primi due quarti di finale della Champions League 2020-2021 di Basket. Ad accedere in semifinale sono Saragozza e Pinar Karsiyaka, che venerdì pomeriggio si sfideranno alla caccia della finalissima. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Niente da fare per i padroni di casa del Nizhny Novgorod, che cedono per 78-86 al Casademont Saragozza. Dopo un primo tempo molto equilibrato, gli spagnoli mettono la freccia nel terzo quarto per poi respingere nel finale gli assalti dei russi. Il top scorer della partita è Ennis, che chiude con 26 punti e trascina Saragozza alla semifinale, mentre a 17 punti si fermano da un lato Harris (Casademont) e dall'altro Vorontsevich

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions Gianmarco Pozzecco sospeso 10 giorni da Sassari/ Sanzioni Fiba per l'allenatore ...Dinamo Sassari di basket, la squadra di cui Pozzecco è allenatore. Sono infatti arrivate le sanzioni della Fiba (la Federazione internazionale) per le intemperanze di Pozzecco durante la Champions ...

Eleonora Boi e il cambio look che non ti aspetti, sconvoglente ... vive ad Atlanta con il compagno che è un giocatore di Basket e la loro bambina avuta da poco. ... Poi parla anche dello scudetto vinto dal'Inter Domenica e della Champions tra City e PSG. Ne parla lei ...

Final Eight BCL: Casademont Zaragoza e Pinar Karsiyaka le prime semifinaliste Al Cultural Entertainment Complex "Nagorny" di Novgorod si sono giocati i primi due quarti di finale delle Final Eight di Basketball Champions League che ...

