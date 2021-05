Basket Bond | Mustilli | Ripartiamo con garanzie per 30 milioni Nuove risorse in arrivo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Rilanciamo ilconpubbliche, con emissioni per circa 30di euro”. Ad annunciarlo è Mario, presidente di Sviluppo Campania durante il webinar organizzato questa mattina, alla vigilia della riapertura di Garanzia Campania, strumento regionale di finanza innovativa a favore delle piccole e medie imprese del territorio (da domani 6 maggio ripartono le manifestazioni di interesse). “Abbiamo avvicinato alle Pmi il mercato deiche a livello mondiale, ed europeo in particolare, da sempre privilegia operazioni non compatibili con la nostra struttura produttiva – dice-. Mediamente le obbligazioni emesse in questo Paese hanno, infatti, un valore che si aggira tra gli 8 e 15di ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Bond

Il Denaro

Tra queste azioni, ci sono le risorse del Pnrr, il sostegno ai lavoratori del settore nei vari decreti, gli strumenti finanziari come igarantiti dal pubblico, che possono rappresentare "...Previsti interventi per incentivare la patrimonializzazione delle imprese: si va da una speciale garanzia su "", portafogli obbligazioni emessi dalle medie imprese per "programmi ...(Adnkronos) - Secondo il ministro, che parla dalla sede dell'Università Cattolica di Milano, "siamo in un momento delicato, e non mi riferisco solo agli equilibri della maggioranza: lo sconvolgimento ...Stop per tutto l’anno al pagamento della prima rata Imu per le imprese in crisi per la pandemia e niente canone unico. Plastic tax slitta al 1° gennaio 2022 ...