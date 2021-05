Basket Bond | Mustilli | Ripartiamo con garanzie per 30 milioni Nuove risorse in arrivo

ildenaro_it : #BasketBond, #Mustilli: #Ripartiamo con #garanzie per 30 #milioni. Nuove #risorse in #arrivo -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Bond

Il Denaro

"Rilanciamo ilcon garanzie pubbliche, con emissioni per circa 30 milioni di euro'. Ad annunciarlo è Mario Mustilli , presidente di Sviluppo Campania durante il webinar organizzato questa mattina, alla ...La seconda gamba invece prevede strumenti come minibond oper allentare la stretta creditizia. L'obiettivo e' quello di fare ponti finanziari per permette agli operatori di 'comprare ...Basket Bond, Mustilli: “Rilanciamo il basket bond con garanzie pubbliche, con emissioni per circa 30 milioni di euro".Stop per tutto l’anno al pagamento della prima rata Imu per le imprese in crisi per la pandemia e niente canone unico. Plastic tax slitta al 1° gennaio 2022 ...