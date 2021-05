Barcellona | respinto il ricorso | Koeman non potrà essere in panchina con l’Atletico Madrid

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ronaldnon sarà innel match di sabato in casa del. La Federcalcio spagnola, infatti, hailpresentato dalcontro la squalifica di due giornate inflitta al tecnico olandese dopo l’espulsione rimediata nel match perso in casa contro il Granada.ha contestato molto l’espulsione: “Non ho mancato di rispetto all’arbitro, semmai è stato il quarto uomo a farlo con me“. A quattro giornate dal termine, Atletico in testa con 76 punti, due in più rispetto a Real e Barça. Sabato, dunque, scontro diretto asenzain. SportFace.

