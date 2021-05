Barcellona, Laporta stanzia 100 milioni per il ritorno di Neymar (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’annata al Psg rischia di essere fallimentare per Neymar, visto che oltre all’eliminazione dalla Champions bisogna fare i conti anche con l’attuale secondo posto in Ligue 1. Il brasiliano, dunque, potrebbe decidere di andar via dalla Francia, è peraltro in scadenza nel 2022. Questo abbassa di molto la quotazione del cartellino e il presidente del Barcellona Laporta, secondo quanto riferito da AS, avrebbe stanziato 100 milioni di euro per riportare l’attaccante in bluagrana. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’annata al Psg rischia di essere fallimentare per, visto che oltre all’eliminazione dalla Champions bisogna fare i conti anche con l’attuale secondo posto in Ligue 1. Il brasiliano, dunque, potrebbe decidere di andar via dalla Francia, è peraltro in scadenza nel 2022. Questo abbassa di molto la quotazione del cartellino e il presidente del, secondo quanto riferito da AS, avrebbeto 100di euro per riportare l’attaccante in bluagrana. SportFace.

