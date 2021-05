Barbara D’Urso, spunta la foto incredibile sui social | Fan scatenati (Di mercoledì 5 maggio 2021) spunta sui social una foto incredibile di Barbara D’Urso. I fan si sono scatenati con i commenti, avete visto? Barbara D’Urso (Getty Images)C’è chi la ama e chi la critica: come una vera star, Barbara D’Urso ha saputo conquistare e dividere il pubblico italiano. Non c’è dubbio, però, che i suoi programmi sono tra i più seguiti di sempre, con picchi di ascolti mai visti prima. Il suo Pomeriggio 5 è tra le trasmissioni più amate di sempre. Nel celebre salotto pomeridiano di Canale 5 la padrona di casa Barbara D’Urso dialoga di volta in volta con i personaggi del momento, alternando con sapiente maestria temi di attualità al gossip. Sui social, dove ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021)suiunadi. I fan si sonocon i commenti, avete visto?(Getty Images)C’è chi la ama e chi la critica: come una vera star,ha saputo conquistare e dividere il pubblico italiano. Non c’è dubbio, però, che i suoi programmi sono tra i più seguiti di sempre, con picchi di ascolti mai visti prima. Il suo Pomeriggio 5 è tra le trasmissioni più amate di sempre. Nel celebre salotto pomeridiano di Canale 5 la padrona di casadialoga di volta in volta con i personaggi del momento, alternando con sapiente maestria temi di attualità al gossip. Sui, dove ...

fedeovoarancio : Se fosse per me in finale ci dovrebbero essere tutti, Deddy, Giulia, Ale, Aka, Tancredi, Serena, Fabrizio Corona, B… - StraNotizie : Elisabetta Gregoraci ha un flirt con un ammiratore di Barbara d’Urso? Parla lei - LeveHome : @InMonsterland Lava le mani, metti la mascherina, starnutisci nel gomito, vai a letto alle 22.00, fa una preghierin… - XVIII_98 : @LaraMarsiglia Poi vabbè, le donne che parlano di calcio mi fanno ridere quanto un uomo che parla di smalti, da bra… - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci ha un flirt con un ammiratore di Barbara d’Urso? Parla lei -