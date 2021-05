Bar danneggiato durante Chievo Verona-Napoli, assolti 31 ultrà azzurri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Erano ritenuti responsabili di aver assalito e distrutto la vetrina del bar ‘Oro bianco’ il 6 novembre 2017, prima della gara di calcio di serie A Chievo Verona-Napoli. Questa mattina, il giudice monocratico Alessia Silvi di Verona, li ha assolti dalle accuse di danneggiamento, violenza privata dall’uso dell’arma. Difesi dall’avvocato Emilio Coppola, 31 ultrà del Napoli sono stati scagionati. Facevano parte di un gruppo di curva A, poi migrato in curva B, i Niss, acronimo di ‘Niente incontri solo scontri’, ora non più esistente. L’istruttoria si è basata sui tabulati e sulle localizzazioni dei cellulari oltre che dai video forniti da taxisti e bar. Gli inquirenti, che avevano chiesto pene fino a tre anni di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Erano ritenuti responsabili di aver assalito e distrutto la vetrina del bar ‘Oro bianco’ il 6 novembre 2017, prima della gara di calcio di serie A. Questa mattina, il giudice monocratico Alessia Silvi di, li hadalle accuse di danneggiamento, violenza privata dall’uso dell’arma. Difesi dall’avvocato Emilio Coppola, 31delsono stati scagionati. Facevano parte di un gruppo di curva A, poi migrato in curva B, i Niss, acronimo di ‘Niente incontri solo scontri’, ora non più esistente. L’istruttoria si è basata sui tabulati e sulle localizzazioni dei cellulari oltre che dai video forniti da taxisti e bar. Gli inquirenti, che avevano chiesto pene fino a tre anni di ...

anteprima24 : ** Bar danneggiato durante Chievo #Verona-##Napoli, assolti 31 #Ultrà azzurri ** - Whippetlogan2 : RT @riccardoVeron: Verona: Rissa in piazza Erbe Danneggiato un bar…Buon ritorno alla “normalità “…Quattro asini che se non bevono non si se… - riccardoVeron : Verona: Rissa in piazza Erbe Danneggiato un bar…Buon ritorno alla “normalità “…Quattro asini che se non bevono non si sentono uomini ?????? - paoloigna1 : RT @antonioripa: @flying_mom @Patriziapattys @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @paoloigna1 @FranceskoNew @MauroV19… - antonioripa : @flying_mom @Patriziapattys @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @paoloigna1 @FranceskoNew… -