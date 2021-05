Bankitalia, eurocoin in calo ma segnala ancora crescita economia (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’eurocoin è in calo ad aprile “ma continua a segnalare l’espansione della dinamica di fondo dell’economia dell’area euro”. Secondo la Banca d’Italia, il mese scorso l’indicatore è diminuito a quota 0,92 dall’1,36 segnato a marzo. Un lieve indebolimento dell’attività industriale “ha compensato un ulteriore miglioramento delle attese di famiglie e imprese”. L’indicatore eurocoin, sviluppato da Bankitalia, “fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’eurozona”. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’è inad aprile “ma continua are l’espansione della dinamica di fondo dell’dell’area euro”. Secondo la Banca d’Italia, il mese scorso l’indicatore è diminuito a quota 0,92 dall’1,36 segnato a marzo. Un lieve indebolimento dell’attività industriale “ha compensato un ulteriore miglioramento delle attese di famiglie e imprese”. L’indicatore, sviluppato da, “fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’eurozona”.

