Baghdad | Italia sblocchi nostri 90 milioni euro congelati

"Molte aziende italiane operano in Iraq, ci sono ampie possibilità di investimenti", ma "ci sono alcuni problemi risalenti ai tempi di Saddam: l'Iraq acquistò armi e forniture" da Leonardo e ...Dal 2010 al 2013, gioca nelche limita nella massima serie irachena; lì si mette subito in ...a giocare in Serie A e un anno sopo il 21 febbraio del 2016 segnò la sua unica rete incon ...(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Molte aziende italiane operano in Iraq, ci sono ampie possibilità di investimenti", ma "ci sono alcuni problemi risalenti ai tempi di Saddam: l'Iraq acquistò armi e forniture" ...(ANSAMed) - BEIRUT, 05 MAG - L'Isis ha sferrato un attacco nelle ultime ore in Iraq contro pozzi petroliferi nella zona di Kirkuk, a nord di Baghdad, uccidendo almeno un poliziotto. Lo riferiscono med ...