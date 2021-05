AXA Italia sostiene la ripresa sostenibile del Paese con un'offerta integrata di soluzioni e servizi di valore sul fronte Superbonus 110% (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Il Gruppo assicurativo AXA Italia scende in campo per contribuire alla ripresa del Paese e facilitare l'accesso dei propri clienti alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, entrando nel settore dell'acquisto del credito d'imposta. A disposizione dei clienti, anche un'offerta integrata di soluzioni per la protezione del patrimonio immobiliare delle famiglie e per la tutela dell'attività lavorativa di professionisti e imprese. Milano, 5 maggio 2021. Il Gruppo assicurativo AXA Italia fa il suo ingresso nel settore dell'acquisto delcredito d'imposta, compiendo un ulteriore passo a sostegno del rilancio del Paese nell'ambito del Superbonus 110%, sistema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Il Gruppo assicurativo AXAscende in campo per contribuire alladele facilitare l'accesso dei propri clienti alle agevolazioni fiscali previste dal, entrando nel settore dell'acquisto del credito d'imposta. A disposizione dei clienti, anche un'diper la protezione del patrimonio immobiliare delle famiglie e per la tutela dell'attività lavorativa di professionisti e imprese. Milano, 5 maggio 2021. Il Gruppo assicurativo AXAfa il suo ingresso nel settore dell'acquisto delcredito d'imposta, compiendo un ulteriore passo a sostegno del rilancio delnell'ambito del, sistema di ...

