Avete visto il nuovo locale di Andrea Iannone? Lusso enorme (Di mercoledì 5 maggio 2021) Andrea Iannone, inaugurato ieri il nuovo locale. Ecco la splendida struttura in cui il pilota ha deciso di investire “Oggi è nato un altro sogno, sempre con passione”. E’ così che Andrea Iannone ha presentato il suo nuovo locale, Passion Lugano, attraverso i propri canali social. L’inaugurazione del bar è avvenuta proprio ieri, ma solo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 maggio 2021), inaugurato ieri il. Ecco la splendida struttura in cui il pilota ha deciso di investire “Oggi è nato un altro sogno, sempre con passione”. E’ così cheha presentato il suo, Passion Lugano, attraverso i propri canali social. L’inaugurazione del bar è avvenuta proprio ieri, ma solo L'articolo proviene da Consumatore.com.

La7tv : #dimartedi Furio Colombo contro Pio&Amedeo: 'Avete visto la morte di George Floyd con il ginocchio del poliziotto s… - Parpiglia : @Fedez che nessuno volti le spalle a chi ha messo le sue di palle per la tutela degli altri. Arriveranno mezzucci ,… - borghi_claudio : Adesso aspettiamo invece che ci dicono per le 8000 tonnellate di rifiuti tossici in Toscana messi sotto una strada… - Marcus22new1 : @davidenegri80 @LegaSalvini Ma perchè non vi fate un partito di destra liberal-liberista come Dio commanda, anziche… - GiadaC_14 : RT @votalou2: Tre Chiedo di far arrivare questo tweet a ragazzx che hanno più follower Vi prego visto che avete più seguaci votate lou alm… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete visto "Dopo quasi 60 anni resterò fino alla fine sul palco dei Nomadi" Per dirla tutta? "Visto che quando l'abbiamo registrato c'era il lockdown, ci siamo presi tutto il ... L'anno scorso avete comunque fatto un po' di concerti. "Ed era meraviglioso vedere gli occhi del ...

Il vero allarme sicurezza Pensateci bene, non avete la sensazione che il problema degli omicidi sia il primo problema della sicurezza in Italia? ...e il Decreto 81 del 2008 che ha ampiamente superato i 10 anni non ha mai visto ...

Avete visto il figlio di Rocco Siffredi? Il modo in cui ha scoperto il lavoro di suo padre è davvero sconvolgente! Cinematographe.it - FilmIsNow Parabola dal finale già scritto E ora che la sua amministrazione non esiste più, di quel consenso senza precedenti e di quel trionfo calcistico non restano che i video di chi lo osannava («solo noi, Francuccio ce l’abbiamo solo noi» ...

Empoli, Dionisi: "Non avevo mai vinto nulla da allenatore, adesso la promozione in Serie A" Non voglio far nomi per paura di dimenticare qualcuno ma il merito è davvero di questi calciatori, che sono una squadra che ha grandi valori Empoli, Dionisi: 'Non avevo mai vinto nulla da allenatore, ...

Per dirla tutta? "che quando l'abbiamo registrato c'era il lockdown, ci siamo presi tutto il ... L'anno scorsocomunque fatto un po' di concerti. "Ed era meraviglioso vedere gli occhi del ...Pensateci bene, nonla sensazione che il problema degli omicidi sia il primo problema della sicurezza in Italia? ...e il Decreto 81 del 2008 che ha ampiamente superato i 10 anni non ha mai...E ora che la sua amministrazione non esiste più, di quel consenso senza precedenti e di quel trionfo calcistico non restano che i video di chi lo osannava («solo noi, Francuccio ce l’abbiamo solo noi» ...Non voglio far nomi per paura di dimenticare qualcuno ma il merito è davvero di questi calciatori, che sono una squadra che ha grandi valori Empoli, Dionisi: 'Non avevo mai vinto nulla da allenatore, ...