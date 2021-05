Avete mai visto Jolanda, figlia di Francesco Renga? Sembrano la fotocopia l’uno dell’altro (Di mercoledì 5 maggio 2021) La figlia di Francesco Renga, Jolanda, somiglia particolarmente a suo padre. Andiamo a scoprire chi è la ragazza Francesco Renga (Instagram)Francesco Renga è stato protagonista di una lunga storia d’amore con la bellissima Ambra Angiolini, durata per la precisione ben undici anni. Dal loro rapporto sono venuti al mondo due figli di nome Leonardo e Jolanda, nati prima della fine della relazione sentimentale giunta nel 2015. Entrambi sono molto legati ai genitori, nonostante la separazione della coppia di personaggi famosi. Come ben sappiamo, attualmente la madre ha trovato un altro uomo, ovvero l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Quest’ultimo al momento è disoccupato, tuttavia siamo certi che ben presto troverà ... Leggi su kronic (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladi, somiglia particolarmente a suo padre. Andiamo a scoprire chi è la ragazza(Instagram)è stato protagonista di una lunga storia d’amore con la bellissima Ambra Angiolini, durata per la precisione ben undici anni. Dal loro rapporto sono venuti al mondo due figli di nome Leonardo e, nati prima della fine della relazione sentimentale giunta nel 2015. Entrambi sono molto legati ai genitori, nonostante la separazione della coppia di personaggi famosi. Come ben sappiamo, attualmente la madre ha trovato un altro uomo, ovvero l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Quest’ultimo al momento è disoccupato, tuttavia siamo certi che ben presto troverà ...

