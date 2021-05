Avanti un Altro, quanto guadagna Sara Croce, la Bonas di Paolo Bonolis? Cifra da capogiro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sara Croce è una delle protagoniste più amate del noto programma ‘Avanti un Altro’. Sapete quanto guadagna la bellissima? Il seguitissimo quiz game condotto da Paolo Bonolis ha sin da subito saputo conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori italiani. Il merito è da attribuire innanzitutto all’originalità del format e alla simpatia del presentatore e del suo compagno di avventure Luca Laurenti. Ovviamente però, anche la Bonas fa la sua parte. Si tratta di Sara Croce, la bellissima bionda che manda sempre in tilt i fans della trasmissione. Siete curiosi di scoprire il suo guadagno? Ecco svelato l’arcano. quanto guadagna Sara ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)è una delle protagoniste più amate del noto programma ‘un’. Sapetela bellissima? Il seguitissimo quiz game condotto daha sin da subito saputo conquistare i cuori e le case di migliaia di telespettatori italiani. Il merito è da attribuire innanzitutto all’originalità del format e alla simpatia del presentatore e del suo compagno di avventure Luca Laurenti. Ovviamente però, anche lafa la sua parte. Si tratta di, la bellissima bionda che manda sempre in tilt i fans della trasmissione. Siete curiosi di scoprire il suo guadagno? Ecco svelato l’arcano....

bordomichele : Il nuovo testo di @AndreaOstellari è un altro trucco per ostacolare l'approvazione del #DDLZan. Non bisogna cadere… - AzzolinaLucia : Dopo settimane di inutile ostruzionismo del centrodestra finalmente la legge contro l’omotransfobia è stata calenda… - gaiatortora : Il famigerato circuito mediatico aveva l'occasione per dimostrare che un passo avanti verso la civiltà e il rispett… - Mingucc : RT @EmilianaCarifi: il sindaco leghista di Foggia si dimette a causa del dossier sullla mafia nel comune! Avanti un altro! - ildezerbiano : Spalletti? Vive di rendita dall'ultimo anno a Roma dove aveva totalizzato 87 punti; per il resto due qualificazioni… -