Attrice italiana accoltellata dalla figlia | è in gravissime condizioni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A Milano una ragazza di 16 anni (ne compirà 17 a breve), studente liceale, è stata indagata dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio dopo aver accoltellato sua mamma, la 51enne P.C., un'famosa per le sue partecipazioni a diverse serie tv e film. L'ipotesi degli inquirenti è che sia stata lei a colpire la madre, quasi uccidendola. Poi avrebbe chiesto aiuto al 112 raccontando, con una apparente e sorprendente lucidità, una storia che però non ha retto a lungo. A Milano una ragazza di 16 anni (ne compirà 17 a breve), studente in un liceo in città, è stata indagata lunedì sera dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio dopo aver accoltellato sua mamma, la 51enne P.C., un'con apparizioni in serie tv e film. L'allarme è scattato in mattinata, quando ...