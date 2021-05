Atto d’accusa al sistema scolastico Cosa impedisce il cammino evolutivo dell’essere umano?

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’artista americano ha portato davanti il banco degli imputati la scuola.antico e controproducente per il futuro dei ragazzi i motivi dell’accusa. Quale sarà il verdetto? La scuola sotto accusa. Sembra il copione di un film hollywoodiano, ma non lo è, infatti è un video virale apparso sul web da qualche giorno, che sta spopolando. Lo ha firmato Prince Ea, ed ha riscosso enorme successo, in poche ore infatti la clip ha raggiunto migliaia di like e centinaia di condivisioni. Commenti Navigazione articoli Studio Aperto Intervista il Biologo Molecolare Pietro Buffa – I Geni Manipolati di Adamo L'articolo proviene da City Roma News.