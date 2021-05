Attacco al Belgio | la Cina prima indiziata Van de Weghe spiega perché

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Martedì, poco dopo le undici, le infrastrutture di Belnet – la società belga che fornisce il collegamento internet agli istituti governativi e accademici – sono state colpite da uninformatico violentissimo che si è protratto fino a tarda serata. A darne notizia è stata la stessa Belnet. L’era di tipo DDoS (distributed denial of service), in cui un hacker (o gruppo) ostile sovraccarica i server dei siti-obiettivo inondandoli di richieste e mettendoli temporaneamente fuori uso. Ma è stata la portata dell’operazione a stupire i tecnici Belnet. “Abbiamo misure protettive, ma questoè di una magnitudo mai vista”, ha detto a VRT NWS il direttore della società, Dirk Haex, in giornata. “È stato un gioco del gatto col topo per tutto il pomeriggio con gli esecutori di questo gigantesco ...

