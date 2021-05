Asta dell' ex palazzo Fs di Olbia annullata | a rischio il recupero di San Simplicio e il futuro dell' università

NegozioMedieval : Berdica medievale: La Berdica medievale è un’ arma ad asta con la punta a forma di ascia allungata che può essere u… - polimerica_it : RT @PolimericaNews: Bio-on, dopo il fallimento dell'asta si fa avanti Siti, associazione per la tutela di azionisti e investitori, con il p… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Bio-on, dopo il fallimento dell'asta si fa avanti Siti, associazione per la tutela di azionisti e investitori, con il p… - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: Bio-on, dopo il fallimento dell'asta si fa avanti Siti, associazione per la tutela di azionisti e investitori, con il p… - PolimericaNews : Bio-on, dopo il fallimento dell'asta si fa avanti Siti, associazione per la tutela di azionisti e investitori, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Asta dell

Corriere della Sera

'Riteniamo che il risultatoodierna non vada a intaccare minimamente il valore di Bio - on e le speranze che molti ripongono sul riavvio del progetto'. Cosi' il fondatore ed ex presidente di Bio - on, Marco Astorri, ...La Ocean asset management srl, con sede a Roma, nata poco prima, intendeva rilevare l'immobile finito all', riqualificarlo e rivenderlo a privati. Tra le ipotesi la nascita di un hotel, ...Stasera su TV8 alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con una quinta e penultima puntata che vedrà in gara una nuova squadra delle donne. Penultima puntata di Name That Tune, in onda st ...La stagione deve ancora finire, ma intanto è stata decisa la data di inizio della prossima Serie A. C’è stato oggi un Consiglio di Lega per discutere di diversi argomenti, tra cui il prossimo campiona ...