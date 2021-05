Ashley Young | “Scelta giusta venire all’Inter Vincere la Serie A è fantastico”

(Di mercoledì 5 maggio 2021), dopo la vittoria dello Scudetto con l’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sky Sports Uk. “la Premier League e poi andare in un nuovo campionato eanche quello è semplicemente. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora guardo indietro e penso di aver preso la decisione. Ho sempre voluto andare via e. Ho quell’ambizione e quella voglia di. Ovviamente nella prima stagione siamo arrivati ??alla finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso. Abbiamo anche perso il campionato di un punto e penso che questo potrebbe averci spronato per questa stagione a prenderci un trofeo elaA. Andareè stata la ...

beatone__ : RT @FcInterNewsit: Ashley Young: 'Inter, la scelta giusta. Vincere la Serie A dopo la Premier è una sensazione incredibile' - FcInterNewsit : Ashley Young: 'Inter, la scelta giusta. Vincere la Serie A dopo la Premier è una sensazione incredibile' - mr_kubra : Lo sapevate questo? No! Nessuno ne ha parlato...e Ashley Young Merita Rispetto! - vermiglioste : @zambrysss @AslanNerazzurro @ilrossoeilnero2 @_DAGOSPIA_ @Gazzetta_it @SkySport Christian Eriksen: 7,5 milioni Alex… - RizzoloMichele : @totofaz Dopo un anno di Pardo che lo confonde con Ashley Young -

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Young

Non solo Lukaku ha detto no alla Premier, lasciando l'Inghilterra per l'Inter. La stessa scelta l'ha fattamollando il Manchester United per vestirsi di nerazzurro nel gennaio del 2020. Il terzino spiega a Sky:è anche tornato sul progetto Super League , al quale l'Inter aveva ...Un'altro protagonista della splendida stagione dell'Inter,, ha parlato della sua positiva avventura nel nostro campionato L'esterno dell'Interha rilasciato un'intervista a Sky Sports Uk. Ecco le sue parole riguardanti lo scudetto ...La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato nerazzurro e sui possibili nomi per la fascia sinistra nella prossima stagione ...Romelu Lukaku ha condiviso una nuova foto, in cui è presente con altri tre compagni di squadra dell'Inter: l'immagine in tema scudetto.