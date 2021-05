Ascolti tv martedì 4 maggio: Il Commissario Montalbano, Un’ora sola vi vorrei, Le Iene (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ascolti tv martedì 4 maggio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 maggio 2021? Su Rai 1 è andato in onda un episodio de Il Commissario Montalbano dal titolo L’altro capo del filo. Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Psg. Su Rai 2 lo show di Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei. Su Italia 1 una nuova puntata de le Iene. Su Rai 3 il talk con Bianca Berlinguer Cartabianca. Su Rete 4 il talk Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv martedì 4 maggio 2021? Di seguito tutti i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andato in onda un episodio de Ildal titolo L’altro capo del filo. Su Canale 5 la partita di Champions League Manchester City-Psg. Su Rai 2 lo show di Enrico Brignanovi. Su Italia 1 una nuova puntata de le. Su Rai 3 il talk con Bianca Berlinguer Cartabianca. Su Rete 4 il talk Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato iritv2021? Di seguito tutti i ...

LobascioSimone : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… - cranfan84 : RT @FanelliEmanuela: Grazie per aver premiato con gli ascolti la prima puntata di “Simonetta, la truccatrice della Magnani”, questa piccola… - infoitcultura : Ascolti Tv martedì 4 maggio 2021 parte debole Chiamami Ancora Amore 3,8 mln e 16.3%, Report con 3 mln supera l’Isol… - sulsitodisimone : RT @SERGIOBARTOLONI: Ascolti alla mattina presto il nuovo episodio di #RedZone di @FraBaraghini ed e' come ti si aprisse una finestra sul m… - FraBaraghini : RT @SERGIOBARTOLONI: Ascolti alla mattina presto il nuovo episodio di #RedZone di @FraBaraghini ed e' come ti si aprisse una finestra sul m… -