Ascolti TV | Martedì 4 maggio 2021 Montalbano cala 17 8% ma batte la Champions 16 3% In crescita Brignano 6 9% Il Paradiso delle Signore arriva al 20%

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il CommissarioNella serata di ieri,, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario– L’Altro Capo del Filo ha appassionato 4.172.000 spettatori pari al 17.8%. Su Canale 5 l’incontro diLeague Manchester City – PSG ha raccolto davanti al video 4.231.000 spettatori pari al 16.3% di share (primo tempo: 4.465.000 – 16.5%, secondo tempo: 3.992.000 – 16%; pre e post gara nel complesso: 3.080.000 – 11.8%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei ha interessato 1.804.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 – dalle 21.41 all’1.07 – Le Iene ha intrattenuto 1.847.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.41: 1.950.000 – 7.2%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 926.000 spettatori pari ad uno share ...

Il Commissario Montalbano contro L'Isola dei Famosi 2021 . Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 4 maggio 2021 ?