Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 4 maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 4 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo ha totalizzato 4172 spettatori (17.76% di share). La partita di calcio di Champions League: Mancherster City-Paris SG su Canale5 ha conquistato 4231 spettatori (16.30%), mentre la puntata del programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1847 spettatori (10.83%); su Rai2 la puntata dello show Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1804 spettatori (6.90%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 926 spettatori (4.24%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 964 spettatori (5.20%) e su La7 ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo ha totalizzato 4172 spettatori (17.76% di share). La partita di calcio di Champions League: Mancherster City-Paris SG su Canale5 ha conquistato 4231 spettatori (16.30%), mentre la puntata del programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1847 spettatori (10.83%); su Rai2 la puntata dello show Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 1804 spettatori (6.90%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 926 spettatori (4.24%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 964 spettatori (5.20%) e su La7 ...

