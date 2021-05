Ascolti TV 4 maggio | Il Paradiso delle Signore regina delle soap

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Come sono andati glitv di ieri 4? In prima serata il pubblico si è diviso tra Rai 1, con la replica della fiction Il Commissario Montalbano, e tra la sfida di Champions League tra Manchester City e PSG in onda su Canale 5. Nel pomeriggio, invece, laitaliana di Rai 1 ha raggiunto un altro record! Il Commissario Montalbano VS Champions League: ecco chi ha vinto in prima serata Nonostante fosse una replica, Il Commissario Montalbano - L'altro capo del filo ha attirato davanti agli schermi oltre 4.1 milioni di persone intascando uno share del 17.8%. Molto interessanti risultano i numeri della gara di Champions League terminata 2-0 per il Manchester City. A guardare la partita sono stati 4.2 milioni di persone e uno share del 16.3%. Dati auditel Prime Time 42021: La trasmissione di Brignano ...