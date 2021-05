Ascolti tv 4 maggio digital e pay | la Champions cresce sulla pay e il derby italiano del tennis da Madrid fa 100mila Stallone è sempre Stallone

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 5 maggio 2021)Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 6,5% nelle 24 ore e 6,9% in prima serata. Altre Mediaset 7,4% e 7,9% C’era calcio in chiaro in prima serata su Canale 5 e Montalbano in replica su Rai1, martedì 4, ma complessivamente l’offerta generalista delle ammiraglie non ha fatto il pieno. La partita di semifinale dellaLeague, Manchester City-Psg, finita con la vittoria della squadra di Pep Guardiola per due a zero ha avuto in chiaro 4,231 milioni di spettatori e il 16,3% di share. Lo stesso match su Sky ha conseguito 856mila spettatori e il 3,3% di share. Inoltresu Sky al pomeriggio ildel Torneo Atp di, Berrettini-Fognini, vinto dalta romano, ha avutospettatori. Tra le ...