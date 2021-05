Ascolti tv 4 maggio 2021 | il Manchester City batte il Paris Saint Germain e Montalbano

(Di mercoledì 5 maggio 2021)tv: la semifinale di Champions League su Canale5 meglio della fiction in replica su Rai1 La semifinale di Champions League, tra(vinta dagli inglesi per 2 a 0), in chiaro su Canale5 ha vinto la gara deglitv di ieri sera delle reti generaliste, registrando il 16,3% di share media con 4,231 milioni di tifosi collegati. Settimana fa il match di andata tra Real Madrid e Chelsea, questa sera su Sky il ritorno, aveva raccolto il 13,8% e 3,5 milioni. Battuto per la prima volta Il commissariosu Rai1 con la replica dell’episodio L’altro capo del filo, che ha fatto il 17,8% e 4,172 milioni di telespettatori. Sette giorni fa la fiction con Luca Zingaretti aveva portato a casa il 20,4% e 4,7 ...

