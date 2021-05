Arriva un carico di libri alla Biblioteca Comunale, donati 200 testi da case editrici italiane (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Biblioteca Comunale dei libri del fondo moderno nella sua bellissima allocazione dell’ex ospedale Santa Caterina, sempre aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti, nel corso degli anni ha incrementato il proprio patrimonio librario anche grazie a qualificate donazioni provenienti da diversi privati, istituti e fondazioni. Ora la Biblioteca del fondo moderno del Comune di Monreale si arricchisce di nuovi volumi donati dalle case editrici d’Italia. Merita attenzione in questo contesto l’acquisizione di testi per lo studio di Giovanni Verga e del verismo ricevuti dalla fondazione Verga. Negli ultimi anni il personale Bibliotecario, ha potuto cosi creare una sezione convenzionalmente chiamata dei ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ladeidel fondo moderno nella sua bellissima allocazione dell’ex ospedale Santa Caterina, sempre aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti, nel corso degli anni ha incrementato il proprio patrimonio librario anche grazie a qualificate donazioni provenienti da diversi privati, istituti e fondazioni. Ora ladel fondo moderno del Comune di Monreale si arricchisce di nuovi volumidalled’Italia. Merita attenzione in questo contesto l’acquisizione diper lo studio di Giovanni Verga e del verismo ricevuti dfondazione Verga. Negli ultimi anni il personalerio, ha potuto cosi creare una sezione convenzionalmente chiamata dei ...

monrealeatoday : Arriva un carico di libri alla Biblioteca Comunale, donati 200 testi da case editrici italiane - reteabruzzocom : NON ARRIVA IL CARICO DEL VACCINO MODERNA, STOP A VACCINI A SULMONA E PRATOLA - brrr71251342 : RT @seicosibambinaa: spero che il disco d’oro lo tiri su di morale, anzi spero glielo abbiano già comunicato, così arriva in semifinale più… - girlwithblueeye : RT @seicosibambinaa: spero che il disco d’oro lo tiri su di morale, anzi spero glielo abbiano già comunicato, così arriva in semifinale più… - stanza3O9 : RT @seicosibambinaa: spero che il disco d’oro lo tiri su di morale, anzi spero glielo abbiano già comunicato, così arriva in semifinale più… -