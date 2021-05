Arriva il robot che pettina i capelli alle persone disabili (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con richieste in rapida crescita per i sistemi sanitari, gli infermieri in genere trascorrono dal 18 al 40% del loro tempo svolgendo compiti di assistenza ai pazienti e spesso per molti pazienti e con poco tempo libero. I robot per la cura personale che ti spazzolano i capelli potrebbero fornire aiuto e sollievo sostanziali. Questa può sembrare una forma davvero radicale di “cura di sé”, ma robot astuti per cose come la rasatura, il lavaggio dei capelli e il make-up non sono nuovi. Nel 2011, il gigante tecnologico Panasonic ha sviluppato un robot in grado di lavare, massaggiare e persino soffiare i capelli asciutti, esplicitamente progettato per aiutare a sostenere “una vita sicura e confortevole degli anziani e delle persone con mobilità ridotta, riducendo al ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con richieste in rapida crescita per i sistemi sanitari, gli infermieri in genere trascorrono dal 18 al 40% del loro tempo svolgendo compiti di assistenza ai pazienti e spesso per molti pazienti e con poco tempo libero. Iper la cura personale che ti spazzolano ipotrebbero fornire aiuto e sollievo sostanziali. Questa può sembrare una forma davvero radicale di “cura di sé”, maastuti per cose come la rasatura, il lavaggio deie il make-up non sono nuovi. Nel 2011, il gigante tecnologico Panasonic ha sviluppato unin grado di lavare, massaggiare e persino soffiare iasciutti, esplicitamente progettato per aiutare a sostenere “una vita sicura e confortevole degli anziani e dellecon mobilità ridotta, riducendo al ...

QuotidianPost : Arriva il robot che pettina i capelli alle persone disabili - cami9340692643 : @sheiswonderland Ho passato la stessa cosa con mio padre e capisco in pieno come ti senti. Essere considerata il ro… - SckIrene : RT @always__shines: o li fa sposare o arriva un mini robot o una mini fata per gli edser IO PIANGO GIÀ - always__shines : o li fa sposare o arriva un mini robot o una mini fata per gli edser IO PIANGO GIÀ - facciobiondate : @il_Maggiore Dalla Fortezza della Scienza arriva Con i suoi pugni atomici Mazinga, Robot Mazinga, Robot -