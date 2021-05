Argentina | la “tassa anti-Covid” sui grandi patrimoni fa centro Raccolti 2 | 4 miliardi di dollari Serviranno per sanità e scuole

Ultime Notizie dalla rete : Argentina tassa

Il Fatto Quotidiano

Ecco come ci controlleranno in ogni istante Grandiosa manifestazione incontro il regime ... Il trionfo dell'ignoranza Arriva la "Covid". Il governo giallofucsia colpisce ancora Si ...... multinazionali, gruppi italiani ormai con sede all'estero e gruppi esteri che foraggiano il governo italiano e le lobby europee, tutta roba irrealistica in Italia Comunque inhanno deciso ...I soldi raccolti serviranno per finanziare interventi su sanità, artigiani e scuole. Il tributo ha interessato solo lo 0,8% più ricco dei contribuenti aregentini ...E’ la stessa Binance a dare la misura di quello che sta accadendo in Argentina: negli ultimi 12 mesi il numero di utenti che investono in criptovalute si è moltiplicato per dieci e parliamo di un Paes ...