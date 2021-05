Appello della People’s Vaccine Alliance al G7: "Sospendere i brevetti sui vaccini" (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La stragrande maggioranza dei cittadini nei paesi del G7, in media 7 su 10, chiede ai propri governi di agire affinché i colossi farmaceutici rinuncino ai diritti di proprietà intellettuale sui vaccini Covid, rendendo pubbliche la formulazione e la tecnologia per consentirne sviluppo e produzione in altri Paesi”. È il risultato del sondaggio pubblicato oggi dalla People’s Vaccine Alliance, di cui Oxfam ed Emergency sono membri, in occasione del G7 esteri e sviluppo in programma a Londra e della riunione del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che si terrà in forma virtuale. “Il 70% dell’opinione pubblica dei paesi del G7, ritiene che le aziende farmaceutiche - equamente ricompensate per lo sviluppo e la produzione - debbano rinunciare ai brevetti sui ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La stragrande maggioranza dei cittadini nei paesi del G7, in media 7 su 10, chiede ai propri governi di agire affinché i colossi farmaceutici rinuncino ai diritti di proprietà intellettuale suiCovid, rendendo pubbliche la formulazione e la tecnologia per consentirne sviluppo e produzione in altri Paesi”. È il risultato del sondaggio pubblicato oggi dalla, di cui Oxfam ed Emergency sono membri, in occasione del G7 esteri e sviluppo in programma a Londra eriunione del Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), che si terrà in forma virtuale. “Il 70% dell’opinione pubblica dei paesi del G7, ritiene che le aziende farmaceutiche - equamente ricompensate per lo sviluppo e la produzione - debbano rinunciare aisui ...

