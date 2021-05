Anticipazioni Chi l’ha visto 5 maggio 2021: la sentenza per la famiglia Ciontoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera, 5 maggio 2021, tornerà in onda su Rai Tre alle 21.20 un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto. Federica Sciarelli tornerà a parlare dell’omicidio di Marco Vannini, due giorni dopo la sentenza sulla condanna della famiglia Ciontoli. La conduttrice, inoltre, coglierà anche l’occasione per trattare ancora un volta il caso di Denise Pipitone, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera, 5, tornerà in onda su Rai Tre alle 21.20 un nuovo appuntamento con Chi. Federica Sciarelli tornerà a parlare dell’omicidio di Marco Vannini, due giorni dopo lasulla condanna della. La conduttrice, inoltre, coglierà anche l’occasione per trattare ancora un volta il caso di Denise Pipitone, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

