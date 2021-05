Anthony Hopkins in vacanza in Toscana dopo aver vinto l'Oscar (FOTO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anthony Hopkins è stato avvistato in Toscana, dopo aver vinto il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father. Anthony Hopkins è stato avvistato per le vie di Cortona, in provincia di Arezzo, in Toscana, dopo aver vinto il suo secondo Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father. L'attore avrebbe deciso di visitare nuovamente la Toscana in compagnia della moglie, Stella Arroyave, con la quale ha passeggiato lungo il corso principale della cittadina, facendo acquisti e concedendo FOTO e autografi ai passanti. Hopkins non si è presentato a Los Angeles per la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stato avvistato inil suo secondocome miglior attore protagonista per il film The Father.è stato avvistato per le vie di Cortona, in provincia di Arezzo, inil suo secondocome miglior attore protagonista per il film The Father. L'attore avrebbe deciso di visitare nuovamente lain compagnia della moglie, Stella Arroyave, con la quale ha passeggiato lungo il corso principale della cittadina, facendo acquisti e concedendoe autografi ai passanti.non si è presentato a Los Angeles per la ...

centroasociale : RT @RBcasting: 'The Father' al cinema dal 20 maggio in lingua originale e dal 27 maggio in versione italiana. Premiato agli Oscar 2021 per… - RBcasting : 'The Father' al cinema dal 20 maggio in lingua originale e dal 27 maggio in versione italiana. Premiato agli Oscar… - cineblogit : The Father: il dramma con Anthony Hopkins e Olivia Colman solo al cinema dal 20 maggio - cineblogit : The Father: foto e poster del film con Anthony Hopkins (al cinema dal 20 maggio) - PasqualeOliva : RT @NoSpoiler3: Il #trailer ufficiale in italiano del film #TheFather - Nulla è come sembra diretto da Florian Zeller con Anthony Hopkins,… -