Ant-Man and the Wasp: Quantumania data di uscita (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Marvel ha confermato la data di uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La terza voce della serie Marvel Ant-Man con Paul Rudd uscirà il 17 febbraio 2022. Chi ci sarà in Ant-Man and the Wasp Il cast: Paul Rudd ed Evangeline Lilly condivideranno ancora una volta i migliori titoli nei panni di Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne / Wasp, rispettivamente. Inoltre, torneranno anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che riprenderanno i loro ruoli. Michael Peña e David Dastmalchian sembrano probabilmente tornare ma non sono stati confermati, mentre il rapper T.I. non torneremo. Kathryn Newton sostituirà Emma Fuhrmann, che interpretava un’adolescente Cassie in Avengers: Endgame, e Abby Ryder Fortson, che interpretava la versione infantile di Cassie in Ant-Man e Ant-Man and ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Marvel ha confermato ladidi Ant-Man and the. La terza voce della serie Marvel Ant-Man con Paul Rudd uscirà il 17 febbraio 2022. Chi ci sarà in Ant-Man and theIl cast: Paul Rudd ed Evangeline Lilly condivideranno ancora una volta i migliori titoli nei panni di Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne /, rispettivamente. Inoltre, torneranno anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, che riprenderanno i loro ruoli. Michael Peña e David Dastmalchian sembrano probabilmente tornare ma non sono stati confermati, mentre il rapper T.I. non torneremo. Kathryn Newton sostituirà Emma Fuhrmann, che interpretava un’adolescente Cassie in Avengers: Endgame, e Abby Ryder Fortson, che interpretava la versione infantile di Cassie in Ant-Man e Ant-Man and ...

piadilaa : x: non mi piace ant man, è inutile io: - smolriverjjk : Mio padre talmente triste per il finale di infinity war che ha voluto vedere ant man and the wasp subito dopo - tearin_myheart_ : sto guardando ant man e scott è troppo un cuoricino perfavore - b3ll4mybl4k3 : Vorrei diventare piccolo e sparire come Ant Man Ma non riesco a muovermi - expertshy : @lvlymcu in ordine c’è prima ant man and the wasp -