Anelli, collane e orecchini gommosi come caramelle. Uno tira l'altro... (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anelli in plastica, orecchini in resina e collane con orsetti che sembrano usciti dalle teche di caramelle che ci tentano prima di entrare in sala al cinema. O dal portagioie di una bambina che non è mai cresciuta. La tendenza gioielli dell’estate 2021 li vuole proprio così: colorati, gommosi, golosi e nostalgici, contraddistinti da un irresistibile tocco anni ’90. Facili da indossare per esaltare gli outfit della bella stagione, senza prendersi troppo sul serio. Gioielli gommosi PE21 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021)in plastica,in resina econ orsetti che sembrano usciti dalle teche diche ci tentano prima di entrare in sala al cinema. O dal portagioie di una bambina che non è mai cresciuta. La tendenza gioielli dell’estate 2021 li vuole proprio così: colorati,, golosi e nostalgici, contraddistinti da un irresistibile tocco anni ’90. Facili da indossare per esaltare gli outfit della bella stagione, senza prendersi troppo sul serio. GioielliPE21 guarda le foto ...

