Andrea Zenga beccato da Rosalinda mentre flirta con un’altra: ecco cos’è successo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Andrea Zenga è stato di recente beccato da Rosalinda Cannavò in atteggiamenti ambigui con un’altra donna, ma non tutto è come sembra su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stato di recentedaCannavò in atteggiamenti ambigui condonna, ma non tutto è come sembra su Notizie.it.

redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - redazioneiene : Rosalinda è carichissima per la puntata di stasera! Tra poco a #LeIene lo scherzo che le ha fatto Andrea Zenga con… - redazioneiene : Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di An… - liarafffy : RT @vanessafruci_: ho amato questo momento e la dolcezza di come la salutano. io sono ancora ferma qua.?????????? buongiorno.?? #Zengavo #rosiner… - LaMammaN1 : -