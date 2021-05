Andrea Zelletta, e il futuro con Natalia Paragoni: “I nostri figli devono avere genitori giovani” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Andrea Zelletta è stato intervistato dal settimanale Ora. Tra alcuni argomenti, si è parlato del futuro con Natalia Paragoni: l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto presente che gli piacerebbe avere dei figli a breve, in modo che potranno essere due genitori giovani. La storia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono incontrati a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Lei vestiva i panni di corteggiatrice ed invece lui da tronista. In un primo momento, Natalia Paragoni era entrata in studio per corteggiare Ivan ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stato intervistato dal settimanale Ora. Tra alcuni argomenti, si è parlato delcon: l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe fatto presente che gli piacerebbedeia breve, in modo che potranno essere due. La storia disi sono incontrati a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Lei vestiva i panni di corteggiatrice ed invece lui da tronista. In un primo momento,era entrata in studio per corteggiare Ivan ...

