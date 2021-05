Andrea Cerioli lascia la Palapa per accertamenti medici

(Di mercoledì 5 maggio 2021)per il naufragoche si è sentito male durante la diretta di lunedì 3 maggio, concorrente dell’Isola dei Famosi, ha dovutore momentaneamente laper. Si tratta di. Il giovane infatti è stato male durante la puntata andata in onda in diretta lunedì 3 maggio su Canale 5, in prima serata tv. Ecco cosa è successo:si è dovuto ritirare da una gara perché si è sentito male dopo la prova ricompensa vinta appunto dal suo gruppo, i primitivi, per aver mangiato troppi spiedini in fretta. Mentre Massimiliano Rosolino spiegava il regolamento, Ilary Blasi ...

Ma proprio ad una di questa prove uno dei naufraghi non ha potuto partecipare: si tratta di, che in diretta ha avuto un malore. Nel daytime di oggi, abbiamo visto che dopo la puntata ...Nel corso della puntata di ieri dell' Isola dei Famosi ,è stato vittima di un piccolo malore. Per questo l'ex di Uomini e Donne non ha potuto prendere parte alla prova leader. Poco prima la squadra disi era guadagnata la ricompensa ...Come riportato dall'ultimo daytime de "L'isola dei famosi", Andrea Cerioli ha dovuto momentaneamente abbandonare l'isola per effettuare accertamenti medici ...Isola dei Famosi, il concorrente del reality lascia momentaneamente la playa per un controlo medico: cosa è successo.