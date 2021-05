Ancora paura per Casillas, al pronto soccorso per dolori al petto: scongiurato un nuovo infarto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ancora paura per Iker Casillas. L’ex portiere di Real Madrid e Spagna si è recato il 28 aprile in pronto soccorso con dei forti dolori al petto. A riportarlo è Hola, che rivela anche come dopo gli esami di rito sia stata scongiurata la possibilità che si trattasse di un nuovo attacco di cuore, finendo per essere dimesso dopo aver trascorso la notte in osservazione. La leggenda iberica, infatti, circa due anni fa aveva già dovuto fare i conti con un infarto mediocardico. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021)per Iker. L’ex portiere di Real Madrid e Spagna si è recato il 28 aprile incon dei fortial. A riportarlo è Hola, che rivela anche come dopo gli esami di rito sia stata scongiurata la possibilità che si trattasse di unattacco di cuore, finendo per essere dimesso dopo aver trascorso la notte in osservazione. La leggenda iberica, infatti, circa due anni fa aveva già dovuto fare i conti con unmediocardico. SportFace.

