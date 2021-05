Anche in Italia cominciano a vedersi gli effetti delle vaccinazioni contro Covid-19 (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Facebook Regione Lombardia)I dati sull’epidemia di Covid-19 collezionati nell’ultimo rapporto pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) sembrano confermare quanto avvenuto in altri paesi in cui le campagne di vaccinazione sono in fase più avanzata: tra le categorie protette dai vaccini i casi segnalati, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva calano. Per correttezza è necessario dire che i dati, in particolare quelli degli ultimi aggiornamenti, dovranno essere convalidati da studi ad hoc, che potranno confermare l’eventuale relazione causale tra i vaccini e il trend al ribasso della curva e il peso delle altre misure di contenimento messe in campo dall’Italia. Operatori sanitari Gli operatori sanitari sono stati una delle priorità della strategia vaccinale Italiana, in ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Facebook Regione Lombardia)I dati sull’epidemia di-19 collezionati nell’ultimo rapporto pubblicato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) sembrano confermare quanto avvenuto in altri paesi in cui le campagne di vaccinazione sono in fase più avanzata: tra le categorie protette dai vaccini i casi segnalati, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva calano. Per correttezza è necessario dire che i dati, in particolare quelli degli ultimi aggiornamenti, dovranno essere convalidati da studi ad hoc, che potranno confermare l’eventuale relazione causale tra i vaccini e il trend al ribasso della curva e il pesoaltre misure di contenimento messe in campo dall’. Operatori sanitari Gli operatori sanitari sono stati unapriorità della strategia vaccinalena, in ...

